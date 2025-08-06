ЦПД: Кремль поширює дезінформацію про начебто "злочини" ЗСУ у Часовому Яру

Російські пропагандисти не мають жодних доказів — ані фото, відео, прізвищ загиблих, даних про кількість жертв чи незалежних свідчень — представлено не було.

Російська пропаганда вкотре поширює дезінформацію про нібито "злочини" українських військових щодо цивільних у Часовому Яру.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Цього разу кремлівські пропагандисти заявляють, що українські військові буцімто розстрілювали цивільних, які намагались залишити Часів Яр", – кажуть у ЦПД.

Водночас, російські пропагандисти не мають жодних доказів — ані фото, відео, прізвищ загиблих, даних про кількість жертв чи незалежних свідчень — представлено не було. Всі заяви базуються виключно на словах російського пропагандиста, який вже неодноразово фігурував у поширенні неправдивої інформації.

"Такий фейк — черговий елемент кремлівської кампанії з дискредитації ЗСУ та спроба виправдати злочини, які скоює саме російська армія на окупованих територіях", – додають у відомстві.