ГоловнаСвіт

Мелоні відповіла на образи російського пропагандиста Соловйова: "Ці карикатури точно не змусять нас змінити курс"

Прем'єр-міністерка Італії наголосила, що "на відміну від інших, у неї немає господарів".

Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відповіла російському пропагандисту Владіміру Соловйову на відверті образи, зазначивши, що в неї нема господарів, а натомість, керують нею лише інтереси країни.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"За своєю природою старанний пропагандист режиму не може давати уроків ані з послідовності, ані зі свободи. Але ці карикатури точно не змусять нас змінити курс. На відміну від інших, ми не маємо жодних ниточок, у нас немає господарів, і ми не виконуємо наказів. У нас є лише один компас: інтереси Італії. І ми продовжуватимемо слідувати за ним з гордістю, всупереч пропагандистам з усіх куточків світу", – наголосила Мелоні.

Контекст

Кремлівський пропагандист Соловйов образливо висловився італійською мовою на адресу Мелоні. Він сказав: "Ганьба людства, сертифікована ідіотка, тварина, шльондра Мелоні, фашистський непотріб, зрада – це її друге ім'я".

Після цього віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав російського посла.  

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies