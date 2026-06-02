Прикордонники викрили три канали незаконного переправлення осіб

Дві схеми діяли на кордоні із Угорщиною, одна - із Румунією.

Затримані порушники
Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили три канали незаконного переправлення осіб через кордон із Угорщиною та Румунією.

Як розповіли у ДПСУ, організатори двох каналів здійснювали незаконний трансфер бажаючих у незаконний спосіб потрапити у ЄС через кордон з Угорщиною, ще одного – через кордон з Румунією.

На Рахівщині військовослужбовці відділів «Мукачево тип С» та «Ділове» затримали двох жителів Київщини, які мали намір переправити в Румунію трьох чоловіків – жителів Івано-Франківської, Львівської та Донецької областей.

За 24 тисячі доларів США кияни мікроавтобусом везли своїх «підопічних» до річки Тиса, якою ті мали незаконно перетинати кордон. У багажнику прикордонники знайшли рятувальні жилети, комплекти альпіністського спорядження та кусачки для подолання загороджувального паркану. 

На Виноградівщині офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону викрили та ліквідували ще два канали. 

Оперативники зупинили «Теслу», якої їхали двоє жителів Закарпаття та 27-річний громадянин Росії. Росіянин незаконно перебував на території України. Він мав при собі паспорт, термін якого закінчився ще у 2020 році. За 15 тисяч доларів США він пристав на пропозицію ділків, які пообіцяли забезпечити безперешкодний перетин українсько-румунського кордону в обхід наявних пунктів пропуску. Прикордонники повідомили співробітників поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ.

Ще одну схему оперативники загону викрили у взаємодії зі співробітниками ВП №1 Берегівського РВП ГУНП та Хустського МРВ СБУ в Закарпатській області.

Правоохоронці з’ясували, що до оборудки причетна 30-річна жителька Закарпаття. Жінка мала забезпечити тимчасове проживання у прикордонні та подальший супровід до місця безпосереднього перетину кордону двох чоловіків призовного віку. Переправницю затримали під час отримання нею неправомірної вигоди у розмірі 17 тисяч євро за надання послуг.

