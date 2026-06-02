Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні російський генерал Лапін заочно отримав довічне ув’язнення

Суд визнав Лапіна винним у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

В Україні російський генерал Лапін заочно отримав довічне ув’язнення
генерал Лапін (другий зліва)
Фото: EPA/UPG

Російського генерал-полковника Олександра Лапіна заочно засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними Офісу генпрокурора, Лапін на початку повномасштабного вторгнення командував російським військовим угрупованням «Центр». Воно наступало з території Росії та Білорусі у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і Києва.

Суд визнав Лапіна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Реклама

Прокурори встановили, що в лютому-березні 2022 року Лапін організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

За версією слідства, під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення столиці, органів державної влади та військового управління.

Оскільки Лапін перебуває в Росії, вирок ухвалили заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies