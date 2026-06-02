Російського генерал-полковника Олександра Лапіна заочно засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними Офісу генпрокурора, Лапін на початку повномасштабного вторгнення командував російським військовим угрупованням «Центр». Воно наступало з території Росії та Білорусі у напрямку Сумської, Чернігівської, Київської областей і Києва.

Суд визнав Лапіна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

Прокурори встановили, що в лютому-березні 2022 року Лапін організовував вторгнення, планував і координував дії підпорядкованих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

За версією слідства, під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей і просувалися до Києва лівим берегом Дніпра. Їхньою метою було захоплення столиці, органів державної влади та військового управління.

Оскільки Лапін перебуває в Росії, вирок ухвалили заочно. Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання.