На Закарпатті працівника оборонного підприємства підозрюють у передачі ворогу секртеної інформації через батькав РФ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Закарпатті агента російської воєнної розвідки. За даними слідства, ним був працівник місцевого заводу, якого завербувала РФ.

За даними СБУ, що чоловік збирав інформацію про підприємства на заході України, які виконують оборонні замовлення. Зокрема, він намагався встановити їхні адреси, види та обсяги продукції, а також дані про працівників і режим роботи об’єктів.

За версією слідства, ці дані російська розвідка могла використати для підготовки повітряних атак по оборонних заводах, а також терактів проти посадовців і фахівців підприємств, зокрема інженерів-розробників.

У СБУ кажуть, що підозрюваний отримував інформацію через розмови з колишніми колегами, які працюють на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Він пояснював свій інтерес бажанням «перейняти досвід» і розпитував про нові розробки та залучених до них спеціалістів.

За даними слідства, зібрану інформацію чоловік передавав російській воєнній розвідці через свого батька, який живе в Калінінграді та, як стверджує СБУ, співпрацює з російською спецслужбою.

Також у СБУ повідомили, що підозрюваний планував влаштуватися на інше оборонне підприємство, щоб збирати нові дані. Контррозвідка заявила, що запобігла цьому.

Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили мобільні телефони, а також зброю та боєприпаси. Їхнє походження встановлюють правоохоронці.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.