Суд заборонив проросійську політичну партію "Русь"

Все майно політсили, а саме - кошти та інші активи, буде передано у власність держави.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив позов Міністерства юстиції до політичної партії "Русь". Третьою особою у справі виступала Служба безпеки України.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Так, діяльність партії на території України заборонена, а все майно, кошти та інші активи буде передано у власність держави.

Зазначається, що підставою для звернення до суду стали матеріали правоохоронних органів, зокрема - СБУ та Офісу Генпрокурора, які свідчили, що діяльність політичної партії була спрямована на порушення конституційного ладу, державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також на підрив національної безпеки держави.

"Позов обгрунтовано тим, що установчі документи партії містили проросійські ідеологічні положення, а її керівник публічно підтримував збройну агресію російської федерації проти України, заперечував українську державність, схвалював окупацію українських територій та поширював наративи держави-агресора. Крім того, керівник партії був агентом російського впливу, який здійснював підривну діяльність проти України через агентурне впровадження у «Євромайдан» для координації та сприяння силовому розгону мирних протестувальників під час Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.