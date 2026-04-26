Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Санду обговорила з Зеленським реінтеграцію Придністров'я і роль України в цьому

Український президент виступає проти участі Росії в будь-яких міжнародних механізмах. 

Санду обговорила з Зеленським реінтеграцію Придністров'я і роль України в цьому
Наш пункт пропуску 'Кучурган-Первомайськ'
Молдова і ЄС обговорювали процес демілітаризації, деолігархізації і демократизації Придністровського регіону. Щоб це відбулося, Молдові потрібна міжнародна підтримка.

Про це президентка Мая Санду повідомила на брифінгу в Києві у відповідь на запитання кореспондентки LB. Вона зазначила, що це є частиною дискусії стосовно реінтеграції окупованого регіону.

“Ми говорили про можливий внесок України. Україна вже робить найбільший внесок тим, що стримує російську армію далі від кордонів Молдови”, – повідомила Санду.

Президент Володимир Зеленський додав, що на всіх зустрічах із молдовською колегою обговорювали Придністров’я. Україна підтримує суверенітет Молдови.

“На тимчасово окупованих територіях Молдови є енергетичний виклик. І не через те, що є удари тими чи іншими засобами. У них таке положення. У них дійсно важка ситуація”, – сказав Зеленський. 

Він додав, що для України питання Придністров’я – це питання безпеки її кордонів. Зеленський вважає, що для всіх безпечніше, щоб Росії не було в Придністров’я у жодних міжнародних механізмах. 

