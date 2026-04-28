Генштаб: 147 бойових зіткнень зафіксовано на фронті від початку доби

Майже третина атак припадає на Покровський напрямок.

Від початку доби 28 квітня на фронті відбулось 147 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, росіяни завдали 55 авіаційних ударів та скинули 151 керовану авіабомбу. Крім того, залучили для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснили 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані авіабомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Червоної Зорі й Бочкового.

На Куп’янському та Краматорському напрямках противник сьогодні не проводив жодних активних дій.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися поблизу населеного пункту Дробишеве. Ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 42 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 23 - поранено; знищено 12 одиниць автомобільної та 11 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три гармати, три одиниці автомобільної техніки та одне укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 254 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Олександрограда, Степового та Красногірського. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки та в бік Гіркого й Чарівного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівки та поблизу острова Круглик.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося.