«Добробут» проведе безоплатні огляди родимок до Дня меланоми

Меланома є одним із найнебезпечніших видів раку шкіри, який може швидко розвиватися та тривалий час не мати виражених симптомів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі діагностують понад 320 тисяч нових випадків меланоми, а понад 57 тисяч людей помирають від цього захворювання.
У «Добробуті» кажуть, що раннє виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування: на початкових стадіях показник виживаності може перевищувати 90%. Саме тому лікарі рекомендують проходити профілактичний огляд шкіри щонайменше раз на рік, навіть за відсутності скарг.
«Меланома не завжди починається з тривожних симптомів — іноді вона може виглядати як звичайна родимка. Саме тому щорічна перевірка шкіри має стати такою ж звичною частиною турботи про себе, як візит до стоматолога чи базовий check-up», — зазначив керівник центру онкодерматології медичної мережі «Добробут» Сергій Дєдков.
