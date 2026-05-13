«Добробут» проведе безоплатні огляди родимок до Дня меланоми

Медична мережа «Добробут» з 13 до 22 травня проведе безоплатні огляди родимок у всіх своїх медичних центрах з нагоди Всесвітнього дня меланоми. 

Ініціатива спрямована на раннє виявлення меланоми та інших видів раку шкіри, а також популяризацію регулярних профілактичних оглядів.

Про це повідомила пресслужба «Добробуту».

Фото: Медична мережа Добробут

Меланома є одним із найнебезпечніших видів раку шкіри, який може швидко розвиватися та тривалий час не мати виражених симптомів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі діагностують понад 320 тисяч нових випадків меланоми, а понад 57 тисяч людей помирають від цього захворювання.

У «Добробуті» кажуть, що раннє виявлення значно підвищує шанси на успішне лікування: на початкових стадіях показник виживаності може перевищувати 90%. Саме тому лікарі рекомендують проходити профілактичний огляд шкіри щонайменше раз на рік, навіть за відсутності скарг.

«Меланома не завжди починається з тривожних симптомів — іноді вона може виглядати як звичайна родимка. Саме тому щорічна перевірка шкіри має стати такою ж звичною частиною турботи про себе, як візит до стоматолога чи базовий check-up», — зазначив керівник центру онкодерматології медичної мережі «Добробут» Сергій Дєдков.

Для попереднього запису на огляд необхідно звернутися до контакт-центру мережі за телефонами: 

  • (044) 495-28-88, 
  • (050) 495-28-88, 
  • (097) 495-28-88.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
