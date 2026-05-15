У МОЗ спростували інформацію про «заборону» медсестрам оформлювати е-направлення з 20 травня

У Міністерство охорони здоров’я України спростували поширену в медіа інформацію про нібито заборону медичним сестрам і братам оформлювати електронні направлення з 20 травня. 

У МОЗ повідомили, що правила роботи з е-направленнями не змінювалися: право формувати та підписувати направлення, як і раніше, мають виключно лікарі.

Оновлення стосуються не повноважень медичних працівників, а посилення кібербезпеки в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) на тлі зростання кількості кібератак на медичні заклади.

За даними міністерства, медичні дані належать до чутливої інформації, тому доступ до них має бути персоналізованим і контрольованим. Кожен користувач ЕСОЗ — лікар, медсестра чи адміністратор — повинен працювати виключно під власним обліковим записом.

«Інформація про те, що з 20 травня медсестри більше не зможуть оформлювати направлення, є некоректною. З моменту запуску електронних направлень право створювати їх мали лише лікарі», — зазначили у МОЗ.

Медичні сестри та брати можуть і надалі працювати в системі в межах своєї компетенції: готувати проєкти документів для лікаря, вести медичні записи, фіксувати виконані маніпуляції, працювати з даними про вакцинацію, а також супроводжувати е-направлення на етапі їх виконання.

Водночас використання медсестрою облікового запису лікаря або його кваліфікованого електронного підпису є прямим порушенням законодавства, наголосили в міністерстві.

Серед оновлених технічних вимог до медичних інформаційних систем — запровадження двофакторної автентифікації, контроль активних сесій на різних пристроях, тимчасове блокування після кількох невдалих спроб входу та додатковий захист від несанкціонованого доступу до персональних і медичних даних.

У МОЗ також уточнили, що функціонал молодших спеціалістів із медичною освітою в ЕСОЗ поступово розширюється. Зокрема, вони вже можуть самостійно реєструвати та оновлювати дані пацієнтів, вести окремі медичні записи та працювати з електронними рецептами в межах визначених законом повноважень.

