В Україні переважає лихоманка з нирковим синдромом, а випадки хантавірусної інфекції з легеневим синдромом, які фігурують у медіа, не є типовими для країни.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів.

Про це він розповів під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

«Ми говоримо, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції — лихоманка з нирковим синдромом. А те, що ми бачимо сьогодні в засобах масової інформації — це з легеневим синдромом», — пояснив міністр.

За його словами, відомство має всю інформацію про українців, які перебували у складі екіпажу, — в рамках міжнародних медико-санітарних правил. Зокрема, відомо, куди саме члени екіпажу прибули після рейсу.