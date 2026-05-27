Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Логістичний локдаун. Сили оборони посилять мідл-страйк удари по ворогу

Кількість штурмів напряму пов'язана з логістичними можливостями окупантів. 

Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський

Сили оборони запускають окрему програму "Логістичний локдаун" для масштабуванні мідл-страйк ударів і системного знищення спроможностей росіян на оперативній глибині. Завдання – посилити тиск на окупантів у тилу і позбавити їх можливості вести активні штурмові дії, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. 

Він зазначив, що Україна поступово перехоплює ініціативу на фронті. Ціна просування для ворога постійно зростає.

"Якщо в жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 км² просування, то у квітні – уже 179. росія несе рекордні втрати: понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових щомісяця – і ми продовжуємо нарощувати темп", – сказав Федоров.

За попередні місяці захисники вчетверо збільшили зниження логістики, техніки, командних пунктів і маршрутів постачання на оперативній глибині. І чим більше знищують логістики ворога, тим менше відбувається штурмів. 

Одним із ключових факторів цієї зміни стали стратегічні рішення щодо масштабування middle strike-спроможностей, вважає міністр. Після вимкнення Starlink для росіян це стало ще одним фактором технологічної переваги України на полі бою.

Міноборони і Генштаб виділили додаткові 5 млрд на закупівлю сучасних засобів мідл-страйк. Кошти отримають найефективніші за системою єБали бригади та підрозділи, що спеціалізуються на знищенні окупантів на операційній глибині. Перші підрозділи вже отримали кошти, закупівлі почалися. Паралельно запускають тендери на великі закупівлі засобів ураження. 

