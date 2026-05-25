Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська пропаганда поширює фейк про "військового ЗСУ", який нібито вбив сусіда, – ЦПД

Ворог продовжує спроби дискредитувати ЗСУ.

Російська пропаганда поширює фейк про "військового ЗСУ", який нібито вбив сусіда, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Російські Telegram-канали поширюють черговий фейк про нібито причетність українського військового до вбивства через гучну музику. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російські Telegram-канали поширили фейкове повідомлення, нібито боєць 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вбив свого сусіда через занадто гучну музику", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Як зазначають у Центрі, у сфальсифікованому зображенні слово "чоловік" у заголовку замінили на "військовий", після чого додали вигадані деталі про службу затриманого у ЗСУ.

У ЦПД наголошують, що в оригінальному повідомленні українських медіа, а також у матеріалах правоохоронців немає жодної згадки про належність затриманого до Сил оборони України.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що це вже типовий метод російської пропаганди – фальсифікація заголовків та приписування кримінальних злочинів українським військовим.

За даними ЦПД, мета таких інформаційних вкидів – дискредитація ЗСУ, поширення страху серед цивільного населення та створення хибного враження про нібито масову злочинність серед військовослужбовців.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies