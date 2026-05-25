Російські Telegram-канали поширюють черговий фейк про нібито причетність українського військового до вбивства через гучну музику.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російські Telegram-канали поширили фейкове повідомлення, нібито боєць 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вбив свого сусіда через занадто гучну музику", – ідеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі, у сфальсифікованому зображенні слово "чоловік" у заголовку замінили на "військовий", після чого додали вигадані деталі про службу затриманого у ЗСУ.

У ЦПД наголошують, що в оригінальному повідомленні українських медіа, а також у матеріалах правоохоронців немає жодної згадки про належність затриманого до Сил оборони України.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що це вже типовий метод російської пропаганди – фальсифікація заголовків та приписування кримінальних злочинів українським військовим.

За даними ЦПД, мета таких інформаційних вкидів – дискредитація ЗСУ, поширення страху серед цивільного населення та створення хибного враження про нібито масову злочинність серед військовослужбовців.