Речник Повітряних сил пояснив, чому ППО не може гарантувати 100% збиття ворожих цілей

Жодна країна світу наразі не може гарантувати повне відбиття масованих комбінованих атак із повітря. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови.

Про це в ефірі День.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.

За його словами, під час атак російські війська застосовують велику кількість засобів ураження з різними параметрами польоту, а також враховують погодні умови, які суттєво впливають на ефективність ППО.

Ігнат пояснив, що для роботи мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та авіації важливою є візуальна прив’язка до цілі. Через хмарність, дощ або грозу виявлення та знищення повітряних об’єктів стає складнішим.

"Тому на сьогоднішній день гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут", – зазначив речник Повітряних сил.

Також Ігнат звернув увагу на складність захисту великих міст, зокрема Києва. За його словами, навіть сучасні західні системи ППО мають технічні обмеження.

Він пояснив, що одна батарея Patriot не здатна повністю перекрити столицю, оскільки радар комплексу контролює лише певний напрямок, тоді як загроза може надходити з іншого боку.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють", – зазначив речник ПС.