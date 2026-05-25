Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Речник Повітряних сил пояснив, чому ППО не може гарантувати 100% збиття ворожих цілей

Погодні умови залишаються одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО.

Речник Повітряних сил пояснив, чому ППО не може гарантувати 100% збиття ворожих цілей
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Жодна країна світу наразі не може гарантувати повне відбиття масованих комбінованих атак із повітря. Одним із головних факторів, який ускладнює роботу ППО, залишаються погодні умови.

Про це в ефірі День.LIVE заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.

За його словами, під час атак російські війська застосовують велику кількість засобів ураження з різними параметрами польоту, а також враховують погодні умови, які суттєво впливають на ефективність ППО.

Реклама

Ігнат пояснив, що для роботи мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів та авіації важливою є візуальна прив’язка до цілі. Через хмарність, дощ або грозу виявлення та знищення повітряних об’єктів стає складнішим.

"Тому на сьогоднішній день гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут", – зазначив речник Повітряних сил.

Також Ігнат звернув увагу на складність захисту великих міст, зокрема Києва. За його словами, навіть сучасні західні системи ППО мають технічні обмеження.

Він пояснив, що одна батарея Patriot не здатна повністю перекрити столицю, оскільки радар комплексу контролює лише певний напрямок, тоді як загроза може надходити з іншого боку.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють", – зазначив речник ПС.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies