Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази “Белец” на Брянщині

Сили оборони уразили нафтобазу “Белец” на Брянщині, склади боєприпасів та об’єкти управління БпЛА противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 25 травня 2026 року Сил оборони України уразили нафтобазу “Белец” (Унеча, Брянська обл., рф). Об’єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Маштаб завданих збитків уточнюється.

Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької обл.) і комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці.

Сили оборони вдарили по взводу управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке Запорізької обл.).

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.