Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази “Белец” на Брянщині

На території окупованого українського Криму уражено склад зберігання боєприпасів ворога.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази “Белец” на Брянщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу “Белец” на Брянщині, склади боєприпасів та об’єкти управління БпЛА противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 25 травня 2026 року Сил оборони України уразили нафтобазу “Белец” (Унеча, Брянська обл., рф). Об’єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Маштаб завданих збитків уточнюється.

Реклама

Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога (Міжгір’я, ТОТ АР Крим), склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької обл.) і комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці. 

Сили оборони вдарили по взводу управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке Запорізької обл.).

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies