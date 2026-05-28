Окупанти завдали ударів по 40 населених пунктах Запоріжжя. Поранені дві жінки

Упродовж доби російська армія завдала 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області. Жінки 58 та 65 років отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у Юрківці внаслідок атаки дрона поранена 58-річна жінка, а у Мар'ївці постраждала 65-річна місцева мешканка.

Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Річному, Юрківці, Таврійському, Зеленому, Самійлівці, Шевченківському, Преображенці, Різдвянці, Зірниці, Чарівному, Воздвижівці, Лісному, Любицькому, Новому Полю та Новоселівці.

440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Юрківку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівське, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваху, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Преображенку.

Зафіксовано 11 обстрілів із РСЗВ по Приморському, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському.

218 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівському, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 48 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури та житла.