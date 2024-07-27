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Гарві Вайнштейн госпіталізований з ковідом та запаленням легень

У Нью-Йорку колишнього продюсера збираються повторно судити за зґвалтування.

Гарві Вайнштейн госпіталізований з ковідом та запаленням легень
Гарві Вайнштейн у залі суду
Фото: EPA/UPG

Відомий голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн потрапив до тюремної лікарні. Кінодіяч, що відбуває покарання за зґвалтування, має серйозні проблеми з органами дихання.

Як зазначає The Guardian, Вайшнтейн здав позитивний тест на ковід. Лікарі також діагностували в нього запалення легень. Загалом фізичний стан 72-річного експродюсера далеко не найкращий: він хронічно страждає від діабету, проблем зі спиною та серцем.

Слабке здоров'я може вплинути на перегляд його судової справи, який має відбутися восени. У Нью-Йорку провину Вайнштейна визначатимуть заново після того, як попередній процес був визнаний проведеним з численними порушеннями. Жертви сексуальних злочинів кінодіяча матимуть знову проти нього свідчити.

Втім навіть виправдальний вирок, який є вкрай малоймовірним, не призвів би до виходу Вайнштейна на свободу. Адже він засуджений не лише у Нью-Йорку, але й у Каліфорнії - за аналогічними обвинуваченнями.    

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