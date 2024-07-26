Посол Маркарова розповіла про те, коли Україна отримає усі $60 млрд допомоги від США

"Вже найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України", - запевнила дипломат.

До кінця фіскального року, тобто до жовтня, Україна очікує отримати всі кошти бюджетної допомоги від США.

Про це в етері телемаратону розповіла посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

"60 мільярдів доларів, які було виділено, з них 7,8 млрд - це пряма бюджетна допомога. І вже найближчим часом ми побачимо велику частину, майже половину, яка буде перерахована до бюджету України. Решту також ми сподіваємося отримати до кінця фіскального року, тобто до кінця жовтня всі кошти бюджетної допомоги будуть отримані та використані Україною", - сказала Маркарова.

За словами посла, приблизно 49 мільярдів передбачено на різні програми військової допомоги.

"Також не забуваємо, що з цих програм фінансують також те, що Україна не отримує напряму, а отримує як послуги - тренування наших військових, ремонти різноманітної техніки, те, що отримують наші партнери для передачі далі нам... Ми зараз працюємо над наступними пакетами. Є ще гуманітарна та економічна допомога, в тому числі енергетична", - додала Маркарова.

Посол також повідомила, що більшу частину коштів "ми або виберемо, або вони будуть направлені на ті програми, які потрібно навіть до кінця фінансового року, деякі з них будемо використовувати в листопаді і в грудні".

"Перехідність цих коштів дозволяє це зробити. З нашого боку прискорюємо все, що необхідно", - запевнила дипломат.