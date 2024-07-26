Очільник Укренерго: якщо не буде нових пошкоджень, ситуація в енергетиці покращуватиметься

Через кращі погодні умови і введення в роботу нових генеруючих потужностей ситуація в енергетиці покращилася.

Про це повідомив на брифінгу в «Українському медіа центрі» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії. І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит", - сказав Кудрицький.

Очільник Укренерго додав, що "якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів".

За його словами, під час складного режиму вимикали одночасно три-чотири черги споживачів, зараз - одну-дві залежно від часу.

"В деякі години дефіцит можу бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання", - сказав Кудрицький.