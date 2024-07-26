Сьогодні ЄС перерахує Україні 1,5 млрд євро від заморожених російських активів

Гроші підуть на оборону та відбудову України.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель

Сьогодні, 26липня, Євросоюз перерахує Україні 1,5 млрд євро від заморожених російських активів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро надходжень від заморожених російських активів", – написала вона у соцмережі Х.

Також додала, що гроші підуть на оборону та відбудову України.

"Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – додала президентка Єврокомісії.

The EU stands with Ukraine.



Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.



There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024