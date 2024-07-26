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Сьогодні ЄС перерахує Україні 1,5 млрд євро від заморожених російських активів

Гроші підуть на оборону та відбудову України.

Сьогодні ЄС перерахує Україні 1,5 млрд євро від заморожених російських активів
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн прибуває на щотижневе засідання колегії Європейської комісії в Брюсселі, Бель
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 26липня, Євросоюз перерахує Україні 1,5 млрд євро від заморожених російських активів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро надходжень від заморожених російських активів", – написала вона у соцмережі Х. 

Також додала, що гроші підуть на оборону та відбудову України.

"Немає кращого символу чи використання грошей Кремля, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", – додала президентка Єврокомісії. 

  • Нещодавно Шмигаль заявив, що перші 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ спорямують на закупівлю озброєння.
  • У червні G7 досягла політичної угоди про $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів. Допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи.
  • Країни G7 нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що була згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
  • ЄС на початку 2024 року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
  • Нещодавно президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон домовилися про співпрацю в питанні передачі заморожених російських активів на потреби України.
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