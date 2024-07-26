Українська та польська залізниці домовилися розвивати сполучення між країнами

Укрзалізниця провела перемовини з польськими залізничниками. Це був перший візит такого рівня польських колег до України від початку широкомасштабного вторгнення. На зустрічі українська сторона запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ – Варшава.

Про це йдеться у пресрелізі Укразалізниці.

"Разом з польськими колегами детально обговорили всі аспекти спільної роботи та наочно вивчили проблемні питання в роботі пунктів переходу та прикордонних станцій. До кінця року очікуємо вже конкретні рішення", – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

На зустрічі обговорювалось покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів – Варшава через Раву-Руську, можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги.

Також залізничники двох країн домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у рамках розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови. Також обговорили можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у рамках наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF.

Під час зустрічі також були створені робочі групи (пасажирська, вантажна та інфраструктурна), основною метою яких буде виявлення вузьких місць, прийняття спільних рішень для їх усунення, а також подальше посилення стратегічного партнерства.

На зустрічі підписали спільну декларацію, яка повинна зміцнити співпрацю і побудувати стратегічне партнерство.

Європейський Союз виділяє "Укрзалізниці" майже 43 мільйони євро для вдосконалення залізничної мережі та реалізації євроінтеграційних проєктів.