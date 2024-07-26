Укренерго: у суботу світло відключатимуть увечері

Укренерго оприлюднило дані про відключення світла 27 червня.
За інформацією компанії, заходи обмеження будуть застосовувати лише в години вечірнього піку споживання.
"З 17.00 до 23.00 буде діяти одна черга відключень", - повідомило Укренерго.
- Нині голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа – уже позаду. Під час складного режиму вимикали одночасно три-чотири черги споживачів, зараз - одну-дві залежно від часу.
- Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив тим часом, що ремонтна кампанія в енергосекторі розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі.