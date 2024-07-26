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Укренерго: у суботу світло відключатимуть увечері

Діятиме одна черга відключень.

Укренерго: у суботу світло відключатимуть увечері
Освітлення у Чернівцях
Фото: Чернівецький промінь

Укренерго оприлюднило дані про відключення світла 27 червня.

За інформацією компанії, заходи обмеження будуть застосовувати лише в години вечірнього піку споживання.

"З 17.00 до 23.00 буде діяти одна черга відключень", - повідомило Укренерго.

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