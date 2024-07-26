Reuters: РФ запускає дешеві дрони, щоб розвідати ідентифікувати позиції української ППО

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже нагадують "Шахеди".

Російська армія почала використовувати нові дешеві дрони під час атаку по Україні, щоб спробувати ідентифікувати позиції української ППО, пише Reuters з посиланням на коментар представника української військової розвідки.

Росіяни намагаються також зафіксувати можливі пошкодження внаслідок ударів по об'єктах України, а також використати безпілотники як приманки.

Під час п’яти останніх повітряних атак за останні два-три тижні РФ вже використовувала нові БпЛА. Відомо, що дрони виготовлені пінопласту і фанери. Один з них несе камеру та SIM-карту українського оператора для надсилання зображень російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються... отримати картину, де розташовані всі наші ППО", — сказав Reuters Андрій Черняк, речник української військової розвідки.

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже нагадують дрони Shahed і літають з ними групами. Оскільки нові "розвідувальні" дрони фактично не відрізнити від звичайного безпілотника, їх все одно потрібно збити. У результаті бойової роботи, бійці ППО можуть викрити локацію системи протиповітряної оборони.

Черняк додає, що така зброя, ймовірно, коштуватиме лише 10 тисяч доларів за одиницю, що робить її набагато дешевшою у виробництві, ніж ракети ППО.

В агенстві також додають, що Росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час ракетних і безпілотних ударів по містах та інфраструктурі України.