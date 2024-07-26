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Десять окупаційних чиновників з Криму отримали підозри у колабораційній діяльності

Встановлено, що вони добровільно обійняли посади в незаконно створених “уряді Республіки Крим” та “органах місцевого самоврядування”.

Десять окупаційних чиновників з Криму отримали підозри у колабораційній діяльності
Фото: Google Maps

За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозру 10 кримським “чиновникам”, які погодились на співпрацю з окупантами, повідомляє прокуратура АР Крим. 

Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що після окупації півострова, у 2014 році, підозрювані будували кар’єру на різних посадах в окупаційній адміністрації. Починаючи з 2022 року, вони добровільно обійняли посади в незаконно створених «уряді Республіки Крим» та «органах місцевого самоврядування».

Зокрема, йдеться про "першого заступника міністра житлової політики та державного будівельного нагляду Республіки Крим", "першого заступника міністра культури Республіки Крим", а також "заступників голів адміністрації" різних міст півострова.

На своїх посадах підозрювані безпосередньо займаються реалізацією політики окупаційної влади Росії, активно поширюючи ідеї “русского мира” та виконуючи інші обов’язки, спрямовані на забезпечення функціонування влади окупантів на півострові.

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