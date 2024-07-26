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У "Резерв+" додали можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання

Послуга доступна лише для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Cил оборони.

У "Резерв+" додали можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

У застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Ця послуга доступна лише для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Cил оборони.

У Міноборони зазначили, що заброньовані отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко повідомила, що працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. 

"Вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", - додала Черногоренко.

  • Електронне бронювання у "Дії" запрацювало з 17 липня. 
  • За даними Міноборони, понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств вже заброньовані онлайн.
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