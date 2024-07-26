У "Резерв+" додали можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання

Послуга доступна лише для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Cил оборони.

У застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Ця послуга доступна лише для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Cил оборони.

У Міноборони зазначили, що заброньовані отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко повідомила, що працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання.

"Вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", - додала Черногоренко.