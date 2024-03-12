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У Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним, - Зеленський

Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів.

У Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У Кривому Розі після російського ракетного удару зруйнована частина дев’ятиповерхового будинку, перекриття між поверхами. Була пожежа. Багато постраждалих – понад 30. Є важко поранені. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“І ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь – цілком справедливо. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава буде втрачати, і тільки це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України. Для різних народів наші дії зараз рятівні”, - наголосив президент.

Головком Сирський, який зараз на фронті, звітував щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів.

“Також сьогодні отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних Сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Я дякую всім, хто це забезпечує. Наша далекобійність – це реальне наближення безпеки для всіх”, - зазначив Зеленський.

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Протягом дня президент провів кілька важливих нарад. Глава уряду Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Клименко, інші урядовці. Володимир Зеленський погодив подальші кроки для розвитку Державної прикордонної служби України та, відповідно, прикордонних військ.

“Пишаюся кожним українцем та українкою, які служать у прикордонних військах і захищають інтереси нашої держави, нашу національну незалежність. Будемо збільшувати чисельність прикордонних військ – і з огляду на поточні завдання захисту від російської агресії, і в розрахунку на довготривалий захист кордонів нашої держави після цієї війни”, - пообіцяв голова держави.

Також голова МВС доповів щодо основних питань безпеки всередині України, зокрема й щодо роботи ДСНС в розмінуванні. Це надзвичайно важливо для збереження життів наших людей, для захисту від російських мін та їхніх боєприпасів, які не розірвалися. 

“Вчора я підписав закон про лобізм. Це була одна з передумов для подальшого прогресу у відносинах із Євросоюзом – ми все виконали. І, як ми й домовлялися з Президенткою Єврокомісії, сьогодні схвалено переговорну рамку для України. І ми ще на крок ближче до Євросоюзу. Тепер рішення за державами – членами європейської спільноти. Продовжуємо готуватися до переговорів щодо вступу України”, - підсумував Володимир Зеленський, і подякував США за оборонну підтримку для України. 

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