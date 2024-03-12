Правоохоронці повідомили мешканці Вовчанська про підозру у співпраці з окупантами

Жінка працювала над впровадженням російських законів на окупованій території.

Правоохоронці підозрюють мешканку Вовчанська Харківської області в тому, що вона добровільно працювала на окупаційну адміністрацію.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час окупації Вовчанська 28-річна жінка обійняла посаду “старшого спеціаліста юридичного відділу військово-цивільної адміністрації міста Вовчанськ”.

Жінка працювала над впровадженням російських законів на окупованій території. Вона перевіряла створену окупаційною владою документацію на відповідність до вимог російського законодавства.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.