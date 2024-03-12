До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
ГоловнаСуспільствоВійна

Правоохоронці повідомили мешканці Вовчанська про підозру у співпраці з окупантами

Жінка працювала над впровадженням російських законів на окупованій території.

Правоохоронці повідомили мешканці Вовчанська про підозру у співпраці з окупантами
Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють мешканку Вовчанська Харківської області в тому, що вона добровільно працювала на окупаційну адміністрацію. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час окупації Вовчанська 28-річна жінка обійняла посаду “старшого спеціаліста юридичного відділу військово-цивільної адміністрації міста Вовчанськ”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Жінка працювала над впровадженням російських законів на окупованій території. Вона перевіряла створену окупаційною владою документацію на відповідність до вимог російського законодавства.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies