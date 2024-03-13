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На Харківщині через обстріли пошкоджені ветлікарня, ангари та будинки

За добу з області евакуювали 4 дітей з родинами.

На Харківщині через обстріли пошкоджені ветлікарня, ангари та будинки
Наслідки удару по Харківській області (фото ілюстративне)
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська окупаційна армія протягом доби обстріляла із артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, постраждали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Гурʼїв Козачок, Гатище. та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Купʼянськ, Ківшарівка.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 23:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будинок. Без постраждалих.

О 15:19 у с. Новий Коротич Харківського району внаслідок ударів ракет С-300 пошкоджені два ангари. Без постраждалих.

Біля 13:55 у с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожих ударів горіла господарча споруда та 2 автомобілі. Пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не зафіксовано.

О 11:00 у м. Балаклія внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено територію цивільного підприємства. Без постраждалих.

Також о 08:40 у м. Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено будівлю ветлікарні, господарчий корпус. Інформація про постраждалих осіб не надходила.

Зазначається, що за минулу добу українські захисники відбили 4 атаки противника в районі н.п. Синьківка й Табаївка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 34,93 га території, знищили 267 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває

Крім того, за добу евакуювали 4 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад Куп’янського району 73 дитини: Вільхуватської – 28; Великобурлуцькій – 45.

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