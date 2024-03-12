Росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Куп'янську

За даними ДСНС, поранених немає.

Російські війська з авіації скинули бомбу на будинок у Харківській області

Цієї ночі російська армія скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області. Зруйновано п'ятиповерхівку, внаслідок вибуху виникли декілька пожеж.

Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів, повідомили в ДСНС.

"Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено", – йдеться у повідомленні.