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Росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Куп'янську

За даними ДСНС, поранених немає.

Росіяни скинули бомбу на житловий будинок у Куп'янську
Російські війська з авіації скинули бомбу на будинок у Харківській області
Фото: ДСНС України в Telegram

Цієї ночі російська армія скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп'янська Харківської області. Зруйновано п'ятиповерхівку, внаслідок вибуху виникли декілька пожеж.

Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів, повідомили в ДСНС.

"Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявлено", – йдеться у повідомленні. 

Росія скинула авіабомбу на будинок у Харківській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Росія скинула авіабомбу на будинок у Харківській області

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