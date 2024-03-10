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Росіяни атакували оздоровчий табір на Харківщині

Внаслідок влучання горів мікроавтобус.

Росіяни атакували оздоровчий табір на Харківщині
обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Впродовж доби під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Гранів, Синьківка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що уночі 10 березня ворог обстріляв територію оздоровчого табору у місті Богодухів. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарчу споруду. Без постраждалих.

О 19:44 9 березня у с. Липці Харківського району відбувся ворожий обстріл. Постраждалих немає. У с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу с. Одноробівка горіли три приватні будинки. Без жертв. У м. Вовчанськ горів торгівельний павільйон. 

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