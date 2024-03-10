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На Одещині є влучання у промисловий об'єкт, — Сили оборони півдня

У Миколаївській області пошкодили ЛЕП.

На Одещині є влучання у промисловий об'єкт, — Сили оборони півдня
Фото: Сили оборони півдня

У ніч на 10 березня ворог атакував південь України ударними безпілотниками і спрямував дрони через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнило роботу силам ППО.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

В операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів, які заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині.

Фото: Сили оборони півдня

Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.

У ніч на 10 березня у небі над Україною було знищено 35 із 39 ударних БпЛА, якими атакувала РФ.

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