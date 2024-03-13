Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку знищив 2 вантажні автомобілі та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"На відео – результати успішного вогневого ураження 2 вантажних автомобілів та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори. Втрати противника уточнюються", – повідомили у розвідці.

Також додали, що спецпідрозділ "Кабул 9" виник на початку широкомасштабного російського вторгнення.

"Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова. Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку", – уточнили у ГУР.Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута.

"Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України", – додали у розвідці.