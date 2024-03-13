Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку знищив 2 вантажні автомобілі та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"На відео – результати успішного вогневого ураження 2 вантажних автомобілів та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори. Втрати противника уточнюються", – повідомили у розвідці.
Також додали, що спецпідрозділ "Кабул 9" виник на початку широкомасштабного російського вторгнення.
"Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова. Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку", – уточнили у ГУР.Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута.
"Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України", – додали у розвідці.
- Нещодавно аеророзвідники Головного управління розвідки Міноборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П» та знищили його FPV-дроном.
- Також у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Місію провели спільно з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Згодом у ГУР уточнили, що кількість поранених окупантів склала 27 чоловік. Безповоротні втрати – семеро моряків.
- А на початку березня у Бєлгородський області РФ бійці 29 лютого Головного управління розвідки Міноборони успішно атакували ракетно-гарматний комплекс “Панцирь С-1”. Відомство повідомило, що після влучання “Панцирь” виведений з ладу, а його екіпаж поніс санітарні втрати – поранення зазнали двоє російських окупантів.