У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпідрозділ ГУР знищив ворожу техніку на Запорізькому напрямку

Втрати противника уточнюються.

Спецпідрозділ ГУР знищив ворожу техніку на Запорізькому напрямку
Знищення ворожої техніки на Запорізькому напрямку
Фото: Скріншот відео ГУР

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку знищив 2 вантажні автомобілі та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

"На відео – результати успішного вогневого ураження 2 вантажних автомобілів та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори. Втрати противника уточнюються", – повідомили у розвідці. 

Також додали, що  спецпідрозділ "Кабул 9" виник на початку широкомасштабного російського вторгнення.

"Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова. Спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку", – уточнили у ГУР.Мінометні розрахунки та снайперські групи підрозділу української воєнної розвідки також працювали під час оборони Бахмута.

"Зараз розвідники-спецпризначенці продовжують воювати проти російських окупантів на півдні України", – додали у розвідці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies