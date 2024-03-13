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У Мирнограді на Донеччині 2 людини загинули, 5 поранено через авіаудар РФ (оновлено)

З-під завалів витягнули 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм.

У Мирнограді на Донеччині 2 людини загинули, 5 поранено через авіаудар РФ (оновлено)
Наслідки авіаудару по Мирнограду
Фото: Донецька ОВА

На Мирноград Донецької області окупаційна армія скинула авіабомбу "Гром-Е1", внаслідок чого загинули дві людини, п’ятеро отримали поранення. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» — влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки", – зазначив Філашкін.

Усі поранені отримують медичну допомогу: одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена. 

Оновлення. Згодом у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років. У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також переломи. 

З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років.

Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири багатоповерхові будинки й дев'ять транспортних засобів.

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