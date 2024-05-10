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Укренерго оприлюднило результати аудиту своєї діяльності

У 2023 році прибуток компанії сягнув 0,4 млрд грн.

Укренерго оприлюднило результати аудиту своєї діяльності
Володимир Кудрицький
Фото: прес-служба НЕК Укренерго

За результатами фінансової звітності, підтвердженої незалежним аудитором, Укренерго завершило 2023 рік із прибутком 0,4 мільярда гривень. 

Про це під час брифінгу в «Українському медіа-центрі» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

"Основні параметри 2023 року для нас такі. Ми отримали дохід у розмірі 83 мільярди гривень. Прибуток при цьому склав близько 400 мільйонів. на противагу збитку в минулому році. Цей прибуток отриманий, всупереч тому, що в 2023 році, були досить значні пошкодження нашої інфраструктури", - сказав Кудрицький.

Він додав, що компанія сплатила торік державі 2,4 мільярди податків та дивідендів, а також збільшила вартість своїх активів на майже 45 мільярдів гривень. 

Компанія також упродовж 2023 року та першого кварталу 2024 сплатила свої борги на ринку електроенергії на 24 млрд гривень. 

"Укренерго винні на сьогоднішній день 56 мільярдів, ми винні –  38. Ця різниця досягнута за рахунок успішної роботи з міжнародними організаціями", - зазначив Кудрицький.

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