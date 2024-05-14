Кабмін утворив раду з контролю за виконанням запланованих реформ та інвестиційну раду

Інвестиційна рада - буде дорадчим органом при уряді.

14 травня Кабінет Міністрів утворив Раду з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки участі України у Багатосторонній координаційній платформі донорів.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, координаційна платформа відіграє ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів.

Створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади, а також експертної ради дозволять чітко виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від партнерів, пояснив Шмигаль.

Ще одне утворення - інвестиційна рада - буде дорадчим органом при Кабміні.

"Її завдання: сформувати єдиний проектний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства", - розповів Шмигаль.

Він додав, що "важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує"