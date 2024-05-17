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Через російські обстріли в Херсоні припинив роботу гуманітарний штаб

Цей штаб був розташований у центрі Херсона.

Через російські обстріли в Херсоні припинив роботу гуманітарний штаб
Через російські обстріли в Херсоні припинив роботу гуманітарний штаб
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко

Росіяни постійно обстрілюють Херсон із застосуванням різних видів озброєння.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння і авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсона”, - написав Мрочко.

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Він уточнив, що до поліпшення безпекової ситуації робота буде розподілена між іншими гуманітарними центрами.

  • 15 травня російська авіація атакувала трьома КАБами центральну частину Херсона. У результаті були поранені майже два десятки людей.

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