Цей штаб був розташований у центрі Херсона.

Через російські обстріли в Херсоні припинив роботу гуманітарний штаб

Росіяни постійно обстрілюють Херсон із застосуванням різних видів озброєння.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння і авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і Пунктів незламності у центрі Херсона”, - написав Мрочко.

Він уточнив, що до поліпшення безпекової ситуації робота буде розподілена між іншими гуманітарними центрами.

Росіяни тричі атакували дроном маршрутку з пасажирами в Херсоні.

16 травня після 16:00 російська армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Корабельного району Херсона.