З початку повномасштабного російського вторгнення з евакуації на Донеччину повернулись близько 231 тисячі осіб

У Донецьку область повертаються люди, які раніше виїхали в евакуацію.
Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.
“В області триває евакуація, починаючи з 26 лютого 2022 року. І на теперішній час силами органів влади усіх рівнів та добровольчих формувань, волонтерів було евакуйовано більше, ніж 1 млн 415 тис осіб цивільного населення… Але за цей час повернулось на постійне місце проживання близько 231 тисячі осіб”, - сказав Петлін.
Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення серед евакуйованих було 168,77 тис. дітей. Також евакуювали близько 44 тис. осіб з інвалідністю.
На сьогодні, за даними місцевої влади, в громадах на території Донецької області залишаються близько 472 тис. осіб.
- На Донеччині у зоні активних бойових дій залишається наразі 70 630 осіб, з них 4130 - діти.