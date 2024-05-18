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З початку повномасштабного російського вторгнення з евакуації на Донеччину повернулись близько 231 тисячі осіб

Всього з області евакуювались близько 1,415 млн осіб.

З початку повномасштабного російського вторгнення з евакуації на Донеччину повернулись близько 231 тисячі осіб
Евакуація на Рівненщину із Покровська
Фото: Рівненська ОВА

У Донецьку область повертаються люди, які раніше виїхали в евакуацію.

Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

“В області триває евакуація, починаючи з 26 лютого 2022 року. І на теперішній час силами органів влади усіх рівнів та добровольчих формувань, волонтерів було евакуйовано більше, ніж 1 млн 415 тис осіб цивільного населення… Але за цей час повернулось на постійне місце проживання близько 231 тисячі осіб”, - сказав Петлін.

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Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення серед евакуйованих було 168,77 тис. дітей. Також евакуювали близько 44 тис. осіб з інвалідністю.

На сьогодні, за даними місцевої влади, в громадах на території Донецької області залишаються близько 472 тис. осіб.

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