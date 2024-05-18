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Прем'єр Британії обійшов короля у списку найбагатших родин

Ріші Сунак має завдячувати частці своєї дружини в індійській IT-компанії.

Прем'єр Британії обійшов короля у списку найбагатших родин
Ріші Сунак з дружиною Акшатою Мурті
Фото: EPA/UPG

Посада прем'єр-міністра у Великій Британії ліпше сприяє достатку, аніж королівський трон. Очільник уряду Ріші Сунак обійшов монарха Чарльза ІІІ у списку найбагатших родин, який щорічно складає видання The Sunday Times.

Як пише BBC, статки Сунака та його дружини Акшати Мурті зросли за рік на 122 мільйони фунтів стерлінгів та сягнули позначки у 651 мільйон. Натомість королівська родина за останніх 12 місяців заробила мало - "лише" 10 мільйонів. Тепер майно та кошти Чарльза та його найближчих родичів оцінюють у 610 мільйонів фунтів. Звичайно, це без урахування всіх королівських резиденцій та державних володінь, які могли б додати до суми мільярди. 

Обійти суверена Сунаку вдалося здебільшого за рахунок дружини - вона має солідну частку в індійській компанії Infosys, що належить тестеві прем'єра. Це один із провідних надавачів IT-послуг у світі. Сам політик задекларував скромних 2,2 млн фунтів доходів. 

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