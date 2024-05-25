У неділю Укренерго не планує відключень електроенергії по Україні

Завтра, 26 травня, по Україні не планують обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.
Про це повідомили у Укренерго.
"Протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", – зазначили у компанії.
Також зауважили, що при зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.
- Україна веде переговори про збільшення обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації знищених внаслідок російських атак генеруючих потужностей.
- Проте до кінця травня планують ухвалити рішення про підвищення тарифу на електроенергію.