У неділю Укренерго не планує відключень електроенергії по Україні

Завтра, 26 травня, по Україні не планують обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомили у Укренерго.

"Протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується", – зазначили у компанії.

Також зауважили, що при зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково.