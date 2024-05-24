Галущенко: до кінця травня уряд ухвалить рішення про підвищення тарифу на світло

Нинішній рівень тарифів не покриває собівартість виробництва електроенергії, особливо після атак Росії.

До кінця травня Кабмін ухвалить рішення про підвищення тарифу на електроенергію.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Галущенко підкреслив, що нинішній рівень тарифів не покриває собівартість виробництва електроенергії, особливо після атак Росії.

"Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня... Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - сказав Галущенко.

Міністр зауважив, що тарифи піднімали торік і "завдяки цьому рішенню ми стабільно пройшли календарний рік і опалювальний сезон".