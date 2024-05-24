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Галущенко: до кінця травня уряд ухвалить рішення про підвищення тарифу на світло

Нинішній рівень тарифів не покриває собівартість виробництва електроенергії, особливо після атак Росії. 

Галущенко: до кінця травня уряд ухвалить рішення про підвищення тарифу на світло
Міністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

До кінця травня Кабмін ухвалить рішення про підвищення тарифу на електроенергію.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Галущенко підкреслив, що нинішній рівень тарифів не покриває собівартість виробництва електроенергії, особливо після атак Росії. 

"Сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня... Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший - буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії", - сказав Галущенко.

Міністр зауважив, що тарифи піднімали торік і "завдяки цьому рішенню ми стабільно пройшли календарний рік і опалювальний сезон".

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