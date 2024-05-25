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"Рахую не дні, а роки": у Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя

"Вони виконали свій обов’язок. Зараз наш обов’язок – боротися за їхню свободу".

"Рахую не дні, а роки": у Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених оборонців Маріуполя
Ілюстративне фото
Фото: Анатолій Сірик

Сьогодні в Запоріжжя відбулася акція на підтримку Маріупольського гарнізону, бійці якого два роки перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Рідні військових вишикувались вздовж центрального проспекту міста та скандували "Не мовчи! Полон вбиває!", "Поверніть героїв додому!", "Маріуполь два роки в полоні!", та інші гасла.

"Хлопці, які тримали Маріуполь, зараз у полоні вже третій рік. Наші захисники, Маріупольський гарнізон до останнього боролися. Вони виконали свій обов’язок. Зараз наш обов’язок – боротися за їхню свободу. Ми постійно збираємось на акції, аби нагадати всьому світу, що наші військовополонені не забуті, що ми за них боремося – так, як вони боролися за нас", – каже учасниця акції, волонтерка Стелла Орел.

На захід близькі полонених прийшли з прапорами підрозділів та платками з написами "Час плине, а я рахую вже не дні, а роки", "Полон – це розтягнута в часі смерть", "Мовчиш? Полон вбиває" тощо. Частина учасників акції мала плакати з написами англійською мовою.

"Щоб за кордоном знали, що наші військовополонені досі в полоні в Російській Федерації, щоб повпливали на їхній обмін. Чекаю на брата. Офіційного підтвердження немає, що він у полоні. Остання інформація була у березні 22 року. Телефонував мені. Після того більш не виходив на зв’язок", – каже Дар’я, сестра бійця 23 загону морської охорони, що прийшла на акцію з плакатом з написом "Do not be silent! Captivity kills".

19 травня у Запоріжжі відбувся автопробіг на підтримку українських військовополонених, оборонців Маріуполя, які рівно два роки тому вийшли з "Азовсталі".  

8 лютого 2024 року відбувся 51-й обмін військовополоненими і в Україну повернулись з російського полону 100 захисників.

Як відомо, понад 1900 захисників Маріуполя залишаються в російському полоні.

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