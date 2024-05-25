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На Донеччині через ворожий обстріл загинула 40-річна жінка

У області протягом дня поранено четверо осіб.

На Донеччині через ворожий обстріл загинула 40-річна жінка
Наслідки обстрілу Лиманської громади
Фото: Донецька ОВА

Окупанти обстрілюють Донеччину протягом дня. Через російську агресію у області одна жінка загинула, ще троє осіб поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"По обіді ворог обстріляв з артилерії Залізне Торецької громади — там загинула 40-річна жінка, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки", – написав він у телеграмі.

Зранку під артобстріл потрапила Мар'їнська громада: 2 людини поранено у Зоряному, ще 1 – у Красногорівці.

Крім того, стало відомо про 1 пораненого внаслідок обстрілів Лиману.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Прошу всіх: евакуюйтесь своєчасно", – наголосив Філашкін.

За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Загальна кількість вбитих на Донеччині сягає 1972 особи.

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