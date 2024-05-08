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В Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну РФ з Україною

Відомо про близько 35 індійських чоловіків, яких було завербовано.

В Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну РФ з Україною
поліція Індії
Фото: EPA/UPG

В Індії заарештували чотирьох осіб, підозрюваних у вербуванні чоловіків для участі у військових діях російської армії в Україні.

Про це пише агенство Reuters.

У березні Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило про викриття масштабної мережі з торгівлі людьми, яка діяла по всій країні та займалася вербуванням чоловіків під виглядом вигідної роботи за кордоном.

Зокрема, зловмисники через соціальні мережі, а також через своїх агентів в Індії заманювали нібито на високооплачувану роботу в Росії.

Сім'ї двох індійців, які загинули під час війни, повідомили Reuters, що вони поїхали до Росії, сподіваючись працювати "помічниками" в армії. Також у МЗС Індії зазначили, що Росія була поінформована про вербування іноземців до ЗС РФ.

Потім продані індійські громадяни проходили бойову підготовку і проти волі прямували в зону бойових дій в Україні. Таким чином підозрювані завербували близько 35 індійських чоловіків.

Серед затриманих – перекладач, людина, яка займалася оформленням віз і бронюванням авіаквитків, а також два "головні вербувальники".

Розслідування щодо інших обвинувачених, які є частиною міжнародної мережі торгівлі людьми, триває, повідомили в CBI.

  • Минулого року Росія оголосила вигідний пакет для іноземців, які долучаться до її армії. Зокрема, обіцяли зарплату не менш як 2000 доларів на місяць та прискорений процес отримання російського паспорта. Таким чином близько 15 000 громадян Непалу воюють в Україні на боці російської армії.
  • У січні в рядах російської армії помітили найманців із Малайзії. На тимчасово окупованих територіях Донеччини помічені найманці з Малайзії, яких супроводжує перекладач, а також колишні “Вагнерівці”. 
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