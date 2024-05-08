Британія першою в Європі інвестує в програму ядерного палива HALEU

Великобританія стане першою країною в Європі, яка запустила високотехнологічну програму ядерного палива HALEU та інвестувала в неї 196 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомили на сайті британського уряду, це допоможе витіснити Росію з глобальних енергетичних ринків.

Запуск програми HALEU дозволить Британії постачати світ спеціальним ядерним паливом і ще більше ізолювати путінську Росію, зазначили в уряді.

Велика Британія побудує першу в Європі установку для енергопостачання майбутніх ядерних реакторів. Також, уряд Британії виділяє 196 мільйонів фунтів стерлінгів на будівництво заводу зі збагачення урану.

Це дозволить виробляти паливо до 2031 року, яке буде готове для експорту або використовувати всередині країни, і може забезпечувати енергією будинки Великобританії наступні десятиліття.

"Це покладе кінець монополії Росії як єдиного комерційного виробника високопробного низькозбагаченого урану (HALEU) і гарантує, що інші країни не будуть залежати від російського експорту", — ідеться у повідомленні уряду.

Також, в уряді зазначили, що сучасні модульні реактори відіграватимуть важливу роль у ядерному відродженні Сполученого Королівства, оскільки вони невеликі і їх можна виготовляти на заводах. Ці реактори можуть змінити спосіб будівництва електростанцій, зробивши будівництво швидшим і дешевшим.

"Будівництво власного заводу зі збагачення урану має важливе значення, якщо ми хочемо усунути закривавлені руки Путіна з європейського енергетичного ринку. Росія надто довго була єдиним постачальником цього потужного ядерного палива, і це є останнім кроком у її повному витісненні з енергетичного ринку", — зазначив Прем'єр Британії Ріші Сунак.