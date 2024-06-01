Ще один незалежний: сенатор-центрист зареєструвався кандидатом у президенти США

Джо Менчін взимку обіцяв, що не буде балотуватися, але передумав.

Кандидатів на президентських виборах у США побільшало: про офіційну реєстрацію повідомив сенатор Джо Менчін, який формально представляє Демократичну партію.

Як пише The Guardian, своє рішення політик пояснив тим, що "національна політика в руїнах, і жодна партія не бажає йти на компроміс, щоб шукати спільну мову". Він хоче "поставити країну вище партійних інтересів та боротися за розумну більшість в Америці".

Менчін, який обирався до Сенату від Західної Вірджинії, вже давно й послідовно критикує Демократичну партію, до якої на папері належить. Він відомий як один з найбільших в американській політиці поборників центризму.

У бюлетені Менчін буде зазначений як незалежний кандидат, так само як Роберт Кеннеді-молодший - статус, який за двопартійної американської системи дає мізерні шанси на успіх. Втім для Джо Байдена та Дональда Трампа це означатиме відтік частини голосів.

Цікаво, що у лютому сенатор стверджував, що не братиме участі у президентських перегонах - але щось змусило його передумати.