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Ще один незалежний: сенатор-центрист зареєструвався кандидатом у президенти США

Джо Менчін взимку обіцяв, що не буде балотуватися, але передумав.

Ще один незалежний: сенатор-центрист зареєструвався кандидатом у президенти США
Джо Менчін
Фото: The Guardian

Кандидатів на президентських виборах у США побільшало: про офіційну реєстрацію повідомив сенатор Джо Менчін, який формально представляє Демократичну партію.

Як пише The Guardian, своє рішення політик пояснив тим, що "національна політика в руїнах, і жодна партія не бажає йти на компроміс, щоб шукати спільну мову". Він хоче "поставити країну вище партійних інтересів та боротися за розумну більшість в Америці".

Менчін, який обирався до Сенату від Західної Вірджинії, вже давно й послідовно критикує Демократичну партію, до якої на папері належить. Він відомий як один з найбільших в американській політиці поборників центризму.

У бюлетені Менчін буде зазначений як незалежний кандидат, так само як Роберт Кеннеді-молодший - статус, який за двопартійної американської системи дає мізерні шанси на успіх. Втім для Джо Байдена та Дональда Трампа це означатиме відтік частини голосів. 

Цікаво, що у лютому сенатор стверджував, що не братиме участі у президентських перегонах - але щось змусило його передумати.

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