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Пресскретар Зеленського не підтверджує і не спростовує візит президента на саміт G7

Раніше американська газета писала, що Зеленський полетить до Італії підписувати безпекову угоду з Байденом. 

Пресскретар Зеленського не підтверджує і не спростовує візит президента на саміт G7
G7
Фото: НАЗК

Президент України візьме участь в саміті лідерів країн Group of 7, що відбудеться в Італії 13-15 червня. Про це сказав прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров у ефірі телемарафону.

Участь президента може бути як особиста, так і онлайн. Никифоров нагадав, що під час повномасштабної війни вони намагаються не анонсувати участь Зеленського в міжнародних заходах: з безпекових причин і у зв'язку з тим, що візит ймовірно доведеться скасовувати.

"У цьому випадку я теж, на жаль, не можу підтвердити чи спростувати, що візьме участь фізично в саміті G7", – сказав він.

Никифоров додав, що Україна хотіла би обговорити з країнами G7, які є її основними партнерами, ключові теми. Це нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів і пришвидшення постачання F-16, постачання ППО.

Останній день саміту G7 накладається на Глобальний саміт миру, який почнеться 15 червня в Швейцарії. Станом на зараз уже 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у заході.

  • Про те, що український президент запрошений на саміт G7, раніше повідомляла італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.
  • За даними газети Financial Times, президент України особисто поїде до Італії, оскільки там відбудеться підписання безпекової угоди з президентом США Джо Байденом.
  • Участь Байдена в Глобальному саміті миру 15-16 червня все ще не підтверджена. 
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