Пресскретар Зеленського не підтверджує і не спростовує візит президента на саміт G7

Раніше американська газета писала, що Зеленський полетить до Італії підписувати безпекову угоду з Байденом.

Президент України візьме участь в саміті лідерів країн Group of 7, що відбудеться в Італії 13-15 червня. Про це сказав прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров у ефірі телемарафону.

Участь президента може бути як особиста, так і онлайн. Никифоров нагадав, що під час повномасштабної війни вони намагаються не анонсувати участь Зеленського в міжнародних заходах: з безпекових причин і у зв'язку з тим, що візит ймовірно доведеться скасовувати.

"У цьому випадку я теж, на жаль, не можу підтвердити чи спростувати, що візьме участь фізично в саміті G7", – сказав він.

Никифоров додав, що Україна хотіла би обговорити з країнами G7, які є її основними партнерами, ключові теми. Це нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції винищувачів і пришвидшення постачання F-16, постачання ППО.

Останній день саміту G7 накладається на Глобальний саміт миру, який почнеться 15 червня в Швейцарії. Станом на зараз уже 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у заході.