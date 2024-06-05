Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН

Горгана відправляють у відпустку в адміністративному порядку до завершення розслідування.

Агентство ООН у справах біженців в Молдові відреагувало на журналістське розслідування щодо ексначальника Генерального штабу Молдови Ігоря Горгана.

Про це повідомляє TVR Moldova.

“УВКБ ООН дуже стурбоване цими серйозними звинуваченнями, до яких ми сприймаємо дуже серйозно. Ми негайно повідомили наш офіс Генеральної інспектори (IGO), і було розпочато внутрішнє розслідування”, - сказала представниця УВКБ ООН у Молдові Моніка Васкес.

Вона уточнила, що до завершення розслідування Горгана відправляють у відпустку в адміністративному порядку.