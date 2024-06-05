Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН

Агентство ООН у справах біженців в Молдові відреагувало на журналістське розслідування щодо ексначальника Генерального штабу Молдови Ігоря Горгана.
Про це повідомляє TVR Moldova.
“УВКБ ООН дуже стурбоване цими серйозними звинуваченнями, до яких ми сприймаємо дуже серйозно. Ми негайно повідомили наш офіс Генеральної інспектори (IGO), і було розпочато внутрішнє розслідування”, - сказала представниця УВКБ ООН у Молдові Моніка Васкес.
Вона уточнила, що до завершення розслідування Горгана відправляють у відпустку в адміністративному порядку.
- Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider.
- Горган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.
- Він працював у Генштабі до 2021 року, а перед висилкою російських шпигунів з країни влаштувався на роботу в ООН.
- Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони він і надалі постачає Росії дані. З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров.
- Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.
- Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає “Азова” та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".