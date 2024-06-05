Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСвіт

Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН

Горгана відправляють у відпустку в адміністративному порядку до завершення розслідування. 

Після журналістського викриття ексголову Генштабу Молдови відсторонили від роботи в представництві ООН
Ігор Горган
Фото: Міноборони Молдови

Агентство ООН у справах біженців в Молдові відреагувало на журналістське розслідування щодо ексначальника Генерального штабу Молдови Ігоря Горгана. 

Про це повідомляє TVR Moldova.

“УВКБ ООН дуже стурбоване цими серйозними звинуваченнями, до яких ми сприймаємо дуже серйозно. Ми негайно повідомили наш офіс Генеральної інспектори (IGO), і було розпочато внутрішнє розслідування”, - сказала представниця УВКБ ООН у Молдові Моніка Васкес.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона уточнила, що до завершення розслідування Горгана відправляють у відпустку в адміністративному порядку. 

  • Колишній начальник Генерального штабу Молдови Ігор Горган виявився інформатором російського ГРУ, стверджують журналісти The Insider. 
  • Горган доповідав росіянам інформацію про візити представників українського Міноборони.
  • Він працював у Генштабі до 2021 року, а перед висилкою російських шпигунів з країни влаштувався на роботу в ООН. 
  • Завдяки старим зв'язкам у молдовському міністерстві оборони він і надалі постачає Росії дані. З російського боку з ним контактує полковник Олексій Макаров.
  • Росію цікавило, яке озброєння закуповує Україна у сусідніх країн, зокрема в Молдови. Окрім військових тем, Горган інформував про внутрішньо політичне становище в молдовській владі та стежив за публічними виступами президентки Маї Санду.
  • Горган також писав росіянину, що в Молдові багато хто "готовий" до російського вторгнення, і "немає “Азова” та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies