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Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні

Таку заяву російський лідер зробив на тлі низки дозволів України бити по території РФ зброєю партнерів.

Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні
Російський диктатор Володимир Путін
Фото: Скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про можливі дії у відповідь на удари України західною зброєю по території Росії.

Путін зазначив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в деякі регіони світу, звідки можуть завдаватись удари по "чутливих" об’єктах тих країн, які постачають зброю Україні.

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Диктатор також запевнив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України. 

Очільник злочинного російського режиму також вважає, що США повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді "конфлікт закінчиться через два-три місяці".

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