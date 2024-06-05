Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про можливі дії у відповідь на удари України західною зброєю по території Росії.
Путін зазначив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в деякі регіони світу, звідки можуть завдаватись удари по "чутливих" об’єктах тих країн, які постачають зброю Україні.
Диктатор також запевнив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України.
Очільник злочинного російського режиму також вважає, що США повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді "конфлікт закінчиться через два-три місяці".
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Радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що розширення дозволу для України бити по території Росії залежатиме від ситуації на полі бою.
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Раніше Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.
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Дозволи на удари по Росії своєю зброєю дали також Канада, Німеччина, Франція, Фінляндія та Швеція.
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На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що Росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.
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Тим часом Нідерланди дозволили Україні бити по військових цілях у Росії їхніми F-16. Вимога одна – Україна має дотримуватися міжнародного права і вражати лише ті цілі, які необхідно вразити задля самооборони.