Російський диктатор Путін погрожує постачати далекобійну зброю для ударів по об’єктах країн, які передають зброю Україні

Російський диктатор Володимир Путін повідомив про можливі дії у відповідь на удари України західною зброєю по території Росії.

Путін зазначив, що Росія може поставити свою далекобійну зброю в деякі регіони світу, звідки можуть завдаватись удари по "чутливих" об’єктах тих країн, які постачають зброю Україні.

Диктатор також запевнив, що Росія покращуватиме системи ППО через загрозу застосування далекобійної зброї з території України.

Очільник злочинного російського режиму також вважає, що США повинні припинити поставляти Україні зброю і тоді "конфлікт закінчиться через два-три місяці".