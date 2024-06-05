Головне за середу, 5 червня: 81 боєзіткнення, ворожі штурми на Покровському напрямку, Gepard з Йорданії

Бойові дії на Донеччині, 81 бойове зіткнення, ворожі обстріли, удар по Одещині, Зеленський в Катарі. Яким запам’ятається 833-й день повномасштабної війни.

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках. Окрім того, армія окупантів тисне на Лиманському напрямку, там точаться бої на чотирьох локаціях в районі Серебрянського лісу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 19:00 загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 81.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 червня – в новині.

Російські окупанти 5 червня завдали авіаудару поруч з продовольчим магазином у місті Торецьк на Донеччині. Внаслідок влучання КАБ-250 є загиблий та поранені, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Загинув 44-річний чоловік – його поранення були занадто важкими.

Поранення отримали четверо жінок віком від 68 до 86 років. Усіх госпіталізували.

У середу, 5 червня, в другій половині дня армія Росії атакувала ракетою рекреаційну зону в Одеській області. Відпочинковий заклад на момент атаки не працював, повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, 5 червня близько 17:00 ЗС Росії завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог поцілив по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Президент Володимир Зеленський прибув до Катару. Мета поїздки – переговори з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, повідомили в Telegram президента.

Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Зеленський і шейх обговорять продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного.

"Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку. Також обговоримо з Його Високістю Еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", – йдеться у повідомленні.

Україна отримала закуплені раніше Сполученими Штатами у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які оснащені модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

Самохідні зенітні установки Gepard, були закуплені Штатами у Йорданії, зазначає Мілітарний. Техніка оснащена модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

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