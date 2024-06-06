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Через статус засудженого злочинця у Трампа відберуть дозвіл на зброю

Республіканцеві було тимчасово заборонено користуватися засобами самозахисту ще з квітня минулого року.

Через статус засудженого злочинця у Трампа відберуть дозвіл на зброю
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп продовжує звикати до офіційного статусу першого в історії США президента, визнаного винним у вчиненні злочину. Одним із наслідків рішення присяжних штату Нью-Йорк стане позбавлення республіканця можливості користуватися зброєю.

Як пише The Guardian, поліція Нью-Йорка має намір відібрати у політика ліцензію на використання засобів самозахисту. Насправді ж володіти зброєю Трампу заборонено ще з квітня 2023 року - тоді його дозвіл було тимчасово припинено на час розгляду кримінальних справ проти нього. 

Зі зброєю пов'язане одне зі скандальних висловлювань республіканця: у січні 2016 року він заявив, що міг би "стати посеред П'ятої авеню та у когось вистрілити - і при цьому не втратити підтримки жодного виборця".

Деякі права, які у США для злочинців зазнають обмежень, у Трампа все ж залишаться: наприклад, він зможе проголосувати на виборах 5 листопада. У Нью-Йорку засудженим особам не забороняється брати участь у волевиявненні, якщо вони не перебувають у в'язниці. 

 

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